Коронавирус не нарушил планы Sony. PlayStation 5 выйдет в срок

Компания Sony объявила, что пандемия COVID-19 незначительно повлияла на производство консоли нового поколения. Релиз PlayStation 5 остался прежним — конец 2020 года. Об этом Sony сообщила в отчете за прошедший финансовый год.

Также пандемия практически не сказалась на работе внутренних игровых студий, так что стартовая линейка тайтлов не должна пострадать.

При этом Sony сообщила о трудностях с поставками PlayStation 4. Из-за коронавируса нарушился процесс производства консоли, но дефицита удалось избежать благодаря имеющимся запасам.

Компания отчиталась о снижении продаж консоли PlayStation 4 — 13,6 млн. штук (17,8 млн. в прошлом году). То же самое касается и игр: 245 млн. (257,6 млн. за аналогичный период в 2019 году), причем 51% из них пришелся на цифровые загрузки.