Конференция Adobe MAX 2020 пройдет только в онлайн-формате

Компания Adobe объявила, что ежегодная конференция MAX пройдет только в онлайн-формате. Участие в ней будет бесплатным. Первоначально ее планировалось провести в конце октября в Лос-Анджелесе, США.

«Здоровье и безопасность клиентов, партнеров и сотрудников Adobe являются и всегда были нашим главным приоритетом. С учетом этого мы приняли трудное решение отменить мероприятие MAX с личным присутствием и сделать MAX 2020 цифровым. И хотя мы не будем видеть вас лично, мы планируем захватывающее мероприятие, которое останется верным духу потрясающего вдохновения и творчества, присущему MAX», — сообщается на сайте конференции.

Онлайн-мероприятие Adobe MAX 2020 пройдет с 19 по 21 октября. Летом будет открыта регистрация. Все основные доклады MAX 2020 можно будет скачать бесплатно.