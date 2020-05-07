Компания Ultra Technologies получила статус Silver Partner от F5 Networks

Партнер группы компаний БАКОТЕК — компания Ultra Technologies стала первой в Азербайджане, кто получил статус F5 Networks Silver Partner! Статус партнера с компетенцией Silver подтверждает квалификацию специалистов Ultra Technologies и солидный опыт в выполнении проектов.

«Это значит, что клиенты могут быть уверены в том, что вместе с Ultra Technologies мы предлагаем для реализации их бизнес-задач лучшие решения на рынке, сертифицированные по самым высоким стандартам. Искренне рады за достижение Ultra Technologies и благодарны F5 Networks за предоставленную партнерам возможность работать в эксклюзивных условиях!» — отмечают в БАКОТЕК.

БАКОТЕК — международная группа компаний, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value Added IT-дистрибьютор, БАКОТЕК предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках Центральной и Восточной Европы, Балкан, Балтии, Кавказа, Центральной Азии с офисами в Праге, Кракове, Риге, Минске, Киеве, Баку и Нур-Султане.