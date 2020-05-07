Компания B.EST Solutions внесла вклад в создание инструментария Всемирного экономического форума (WEF) по развертыванию блокчейна

Компания B.EST Solutions — национальный оператор Asan Imza и партнер Цифрового Торгового Хаба Азербайджана совместно со Всемирным экономическим форумом (WEF) и более чем 100 организациями работала в течении года над созданием инструментария по развертыванию блокчейна в области системы поставок. Инструментарий был выпущен с целью помочь организациям внедрить передовой опыт и избежать дорогостоящих ошибок в начале этапа развертывания путем создания анализа развертываний в реальной жизни и интерактивных инструментов, таких как контрольные списки и электронные таблицы.

COVID-19 указал на существующие проблемы и пробелы в глобальных системах поставок. Всемирный экономический форум ускорил выпуск своего инструментария: «Реорганизация доверия: инструментарий по развертыванию блокчейна, c основным направлением на системы поставок» с целью для оказания поддержки организациям. Инструментарий размещен на сайте: https://widgets.weforum.org/blockchain-toolkit/.

Инструментарий был создан Всемирным экономическим форумом совместно с коллегами из Hitachi, Deloitte и Saudi Aramco для Центра Четвертой промышленной революции. Среди других участников из более чем 50 стран также были: Центр четвертой промышленной революции в ОАЭ, Порт Лос-Анджелес, Latham & Watkins, Кардиффская школа бизнеса, Университет Беркли, компания B.EST Solutions, Tech Mahindra, Maersk Ангола, Всемирный банк, Межамериканский банк развития, Всемирная продовольственная программа и многие другие.

«И вы можете спросить, в чем состоит выгода в оцифровке системы поставок. Просто. Страна, которая не может иметь или у которой нет необходимых возможностей для электронной торговли, не сможет иметь прочные экономические связи, так как само наличие экономических отношений является формой торговли. Этот инструментарий поможет каждому лучше понять, что такое цифровой идентитет и как сделать его максимально доступным», — сказала Яна Кримпе — участник по созданию инструментария, сопредседатель Глобального Альянса Национальных Мобильных Идентитетов, основатель и директор компании B.EST Solutions. Г-жа Кримпе также отметила: «Цифровой Торговый Хаб Азербайджана является одним из глобальных решений, основанных на государственно-частном партнерстве, который определенно сможет извлечь пользу из этого инструментария, и некоторые рекомендации из инструментария уже внедрены».

«…Можно извлечь много уроков из нынешней пандемии, и этот инструментарий является отправной точкой для повышения долгосрочной готовности к пандемии, а также скорейшего экономического восстановления под руководством частно-государственного сотрудничества», — отметила Надиа Хьюитт, руководитель проекта «Блокчейн и цифровая валюта» в Всемирном экономическом форуме США.

Инструментарий подчеркивает важность создания и развития цифровых услуг во всех критически важных секторах, а также в оцифровке существующих услуг. Для повышения конкурентоспособности торговли необходимо использовать цифровые услуги как внутри страны, так и за ее пределами. Полный список участников и сообщества проекта доступен на веб-сайте: https://widgets.weforum.org/blockchain-toolkit/contributors.