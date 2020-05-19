Команда Eurodesign продолжает работу в условиях режима карантина

Несмотря на сложности, связанные с особым карантинным режимом, команда компании Eurodesign проводила работы на территории всего Азербайджана. Так, в соответствии с планом по улучшению контроля над объектами, деятельность которых связана со стабильностью энергетического обеспечения, со стороны ОАО «Азерэнержи» было принято решение о продолжении проекта развития сети для системы mega SCADA. Начиная с 31 марта 2020 года сотрудники Eurodesign доставили необходимое оборудование на 24 объекта, а также произвели установку и подключение оборудования для 31 объекта.

Также компания в период специального карантинного режима продолжает активную работу и на других объектах, включая проект Cresent Development, оборудование нового офисного здания Azerishig, проекта Telepresence для обеспечения on-line связью судов Азербайджанской Республики с пенитенциарными учреждениями и следственными изоляторами и т.д. Получить больше информации о проектах, осуществляемых компаний Eurodesign, вы можете по этой ссылке: http://eurodesign.az.