Kia оснастит недорогие электромобили сверхбыстрой зарядкой на 800 В

Компания Kia Motors сообщила, что планирует реализовать систему сверхбыстрой зарядки на своих будущих электромобилях, не ограничиваясь лишь флагманскими моделями.

Первыми моделями с зарядкой на 800 В станут Porsche Taycan и E-Tron GT от Audi. Такая технология позволит проехать около 500 км, потратив на подзарядку всего 20 минут. Большинство более доступных электрокаров будет довольствоваться зарядкой до 400 В.

Kia планирует начать выпуск электрокаров следующего поколения в 2021 году, а к 2025 году представить не менее 11 моделей, часть из которых получат систему зарядки на 800 В. Компания пока не представила список моделей, но сообщила, что они будут созданы на базе новой платформы.