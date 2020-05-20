20.05.2020

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Кембриджский университет будет проводить все занятия on-line в 2020-2021 учебном году

Кембриджский университет отменил очные лекции на весь 2020-2021 учебный год. Студенты могут получить материалы on-line. В университете допускают, что может появиться возможность организовывать занятия для небольших групп, если это будет отвечать правилам социального дистанцирования. Кампус также закрыт до следующего лета.

«Это решение было принято сейчас, чтобы облегчить планирование, но, как всегда, его пересмотрят, если будут внесены изменения в официальные рекомендации по коронавирусной инфекции», — отмечают в университете. Отметим, что в марте текущего года это учебное заведение перенесло все занятия в on-line. Экзамены также проводятся виртуально.

Манчестерский университет также перевел обучение в интернет на весь учебный год, отмечает BBC. В вузах подчеркивают, что студенты должны обратить внимание на то, как будет проходить обучение, прежде чем подавать документы на поступление. Университеты могут взимать полную плату, даже если курсы преподаются on-line.

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