Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS

Kapital Bank и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщают об успешном внедрении комплекса для проактивного обнаружения киберугроз — Group-IB Threat Detection System (TDS). Программно-аппаратный комплекс Group-IB Kapital Bank планирует использовать для зашиты своих цифровых рубежей от сложных угроз, включая целевые атаки с использованием ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО).

«Kapital Bank, являясь финансовым учреждением с крупнейшей сервисной сетью в Азербайджане, оказывает банковские услуги более 3 млн. физическим и более 22 тыс. юридическим лицам. Для того, чтобы обслуживать на высоком уровне такое большое количество клиентов и гарантировать всестороннюю безопасность их денежных средств, банку также необходимы средства защиты от актуальных киберугроз. Мы уверены, что наше партнерство позволит нам достигнуть всех поставленных целей», — отметил, заместитель Председателя Правления, Директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

Следует отметить, Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети со штаб-квартирой в Сингапуре. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB Threat Hunting Intelligence признана одной из лучших в мире по версии Gartner, Forrester, и IDC.