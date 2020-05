Как универсальный шлюз безопасности помогает защитить сеть компании

Количество киберугроз, с которыми приходится сталкиваться бизнесу, увеличивается каждый год. Это создает проблему для собственников и руководителей компаний, поскольку инциденты информационной безопасности могут привести к финансовым потерям, утечке конфиденциальной информации, остановке деятельности и нанести репутационный ущерб. Не меньше сложностей в связи с растущей активностью киберпреступников появляется у служб, обеспечивающих информационную безопасность организаций. Им приходится постоянно обнаруживать и блокировать новые разновидности атак, контролировать сотрудников и отслеживать вредоносный трафик, выявлять фишинговые письма, а также обеспечивать безопасную работу удаленных сотрудников и филиалов.

Для решения этих проблем существует масса инструментов. Однако при современном разнообразии угроз принцип «одна задача — один инструмент» теряет эффективность. Специализированные защитные решения качественно выполняют свою задачу, когда имеют дело со знакомыми воздействиями, но пропускают сложные многоступенчатые атаки, поскольку замечают лишь часть вредоносной кампании.

Чтобы застраховаться от ложноположительных срабатываний, в некоторых компаниях приобретают дополнительные защитные решения и выстраивают их каскадом, рассчитывая, что вторая ступень точно выявит и заблокирует вторжение. Однако такая тактика в большинстве случаев оказывается неоправданно дорогой, затрудняет работу бизнес-подразделений и, как следствие, приводит к критике со стороны руководства. А самое неприятное — в такой конфигурации защитные решения время от времени могут конфликтовать между собой.

Решить проблему выявления сложных атак и совместной работы различных защитных решений позволяют комплексные системы — универсальные шлюзы безопасности, которые также называют системами UTM (Unified Threat Management) или файрволлами нового поколения (Next Generation Firewall). Особенность UTM-шлюзов состоит в том, что они объединяют в себе целый набор защитных функций, формируя синергетический эффект в виде возможностей, которых нет у механически сгруппированных независимых инструментов защиты. Например, работая с трафиком, UTM-система может не просто проверять IP-адреса и порты источника и назначения, но и с помощью модуля инспекции пакетов определять, какое приложение создает этот трафик и блокировать загрузку файлов с торрент-трекеров или потоковые видеосервисы.

Рассмотрим, как c помощью UTM-систем решаются задачи по защите корпоративной сети. В качестве примера в статье используется типовое решение класса UTM — универсальный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation.

Обнаружить и остановить атаки на сеть компании

Компоненты UTM: межсетевой экран, IDS/IPS.

Межсетевой экран решает множество задач, в числе которых:

защита компьютеров внутренней сети от несанкционированного доступа из интернета;

контроль доступа внутренних пользователей к интернет-ресурсам;

перехват сетевых пакетов и их перенаправление в соответствии с заданными правилами.

Настройка межсетевого экрана в Traffic Inspector Next Generation производится через web-интерфейс.

Шлюз поддерживает как IPv4, так и IPv6. Если сетевой пакет удовлетворяет критериям правила, то к пакету применяется действие, заданное в правиле. Если сетевой пакет не удовлетворяет критериям ни одного правила, то пакет блокируется.

Межсетевой экран в составе Traffic Inspector Next Generation работает в режиме stateful packet inspection. Это означает, что он не просто механически проверяет каждый пакет в отдельности, а ведет таблицу установленных соединений, блокируя или пропуская пакеты в зависимости от того, являются ли они частью какого-либо этапа взаимодействия между хостами.

Система обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion Detection/ Prevention System, IDS/IPS) значительно улучшает безопасность сети, поскольку позволяет:

заблокировать использование скомпрометированных SSL-сертификатов;

выявить и предотвратить эксплуатацию уязвимостей в протоколах DNS, FTP, ICMP, IMAP, POP3, HTTP, NetBIOS, DCERPC, SNMP, TFTP и VoIP;

предупредить и предотвратить использование эксплойтов и уязвимостей сетевых приложений;

предупредить и заблокировать DoS-атаки и сетевое сканирование;

заблокировать трафик ботнетов и скомпрометированных хостов;

заблокировать трафик от хостов, зараженных троянским ПО и сетевыми червями, а также трафик от спам-сетей.

Организовать безопасную работу удаленных сотрудников

Компоненты UTM: VPN-сервер, шлюзовый антивирус.

Пандемия коронавируса привела к двукратному росту числа атак на сети компаний. Киберпреступники пытаются проникнуть в сетевую инфраструктуру предприятий через уязвимости сервисов, связанных с удаленным доступом. Второй вектор для атак — нападение на компьютеры работающих удаленно сотрудников. В ход идет фишинг и атаки типа «человек посередине». Обеспечить безопасную работу удаленных сотрудников позволяет VPN-сервер, входящий в состав Traffic Inspector Next Generation. Он поддерживает как OpenVPN, так и IPsec, кроме того, умеет выполнять двухфакторную аутентификацию.

При подключении сотрудника к корпоративной сети через VPN между его компьютером и сервером компании создается зашифрованный туннель, через который и происходит обмен данными. Перехват такого трафика не позволит узнать его содержание, поэтому работать через VPN безопасно даже при использовании публичных сетей, например, Wi-Fi сети гостиницы или коворкинга.

Дополнительную безопасность «удаленщикам» обеспечивает интегрированный в Traffic Inspector Next Generation антивирус ClamAV и модуль Traffic Inspector Next Generation Anti-Virus powered by Kaspersky, обеспечивающий проверку http(-s) и smtp-трафика пользователей.

Выявить и заблокировать действия недобросовестных сотрудников

Компоненты UTM: фильтрующий веб-прокси, модуль контентной фильтрации NetPolice, Layer 7 фильтрация, двухфакторная аутентификация.

Ущерб компаниям могут нанести сотрудники, пренебрегающие служебными обязанностями, чтобы посмотреть видеоролики, поиграть в онлайн-игры или пообщаться в социальных сетях. В составе Traffic Inspector Next Generation имеется полный набор средств для того, чтобы навести порядок в использовании интернета. Фильтрующий web-прокси Traffic Inspector Next Generation поддерживает широчайшие возможности фильтрации по различным критериям.

Заключение

Мы рассмотрели лишь незначительную часть возможностей современного UTM-шлюза, но даже краткий обзор позволяет составить представление о том, чем такого рода решения отличаются от традиционных моносервисных систем, заточенных на выполнение одной конкретной задачи. Использование универсальных шлюзов безопасности позволяет системно подойти к защите инфраструктуры компании, получить принципиально другой уровень контроля над сетевым трафиком, локальными и удаленными пользователями и сетевыми сервисами. UTM-решения снижают вероятность киберинцидентов и блокируют возможность утечек из-за действий инсайдеров, а значит, уменьшают уровень финансовых и репутационных рисков, связанных с информационной безопасностью.

