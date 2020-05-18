18.05.2020

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Как создать свой аватар в Facebook

avatar

Социальная сеть Facebook запустила функцию аватаров. Любой пользователь теперь может создать собственный виртуальный аналог и использовать его в комментариях, сториз и мессенджере в качестве стикеров. Для того, чтобы создать персонажа, нужно открыть приложение Facebook на смартфоне и перейти в меню, пролистать вниз и выбрать «Еще». Затем нажать на «Аватары».

Далее вы можете создать персонажа, выбрать тон кожи, форму лица и глаз, прическу, одежду и другие детали. В заключение нажмите на галочку и сохраните аватар.

Отметим, что Facebook в перспективе рассматривает возможность расширения возможностей аватаров для использования их в качестве изображения профиля или групп.

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