Исследование IBM: роль женщин в бизнес-внедрении искусственного интеллекта растет, но гендерный разрыв по-прежнему не преодолен

Компания IBM опубликовала результаты исследования, проведенного совместно с компанией Morning Consult, опросив 3200 экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ). Результаты говорят о том, что разнообразие, в том числе гендерная диверсификация в сфере ИИ, дает свои положительные результаты, но над преодолением гендерного разрыва еще нужно работать.

Основные результаты опроса:

85% профессионалов ИИ считают, что за последние несколько лет сфера ИИ стала более гендерно-разнообразной, причем из них 91% уверены, что такие изменения приносят положительные результаты.

Среди тех, кто считает, что ситуация с гендерным разнообразием не изменилась в лучшую сторону, 74% говорят, что это все же должно происходить, чтобы ИИ мог больше раскрывать потенциал.

В то время как мужчины и женщины, работающие в сфере ИИ, с одинаковой вероятностью интересуются развитием математики и естественных наук, про мужчин с большей вероятностью, чем о женщинах, из этой сферы скажут, что они имеют талант в математике и естественных науках, тогда как о женщинах, невзирая на специализацию, чаще скажут, что у них талант в гуманитарных и общественных науках, а также изобразительном искусстве.

Во всем мире женщины почти в пять раз чаще, чем мужчины, указывали, что на их карьерный рост негативно повлиял их пол.

При этом видно, что бизнес-проблематика не зависит от гендерных различий: 2 из 5 специалистов по ИИ, сталкивающихся с препятствиями при его внедрении, сообщили о трудностях в масштабировании ИИ или в том, чтобы заставить свою организацию принять ИИ.

В свете этого исследования IBM представила второй ежегодный рейтинг 35 женщин-лидеров в ИИ. В список попали руководители и менеджеры из различных отраслей, которые успешно применяют ИИ для трансформации и улучшения бизнеса для своих клиентов и сотрудников. Среди лидеров — представители таких компаний как AT&T, Boeing, KPMG, PayPal, Siemens, Vodafone, Shell и др. В реализованных проектах они доказали и продолжают доказывать, что благодаря различным способам применения ИИ сотрудничество человека с машиной приносит хорошие плоды сегодня и формирует будущее.

В IBM убеждены, что в ближайшее десятилетие ИИ будет в центре трансформации бизнеса. Компания также создала программу «Женщины-лидеры в области ИИ», чтобы выделять женщин, которые находятся в авангарде изменений, привлекать все больше женщин в ИИ и дать участницам программы новые возможности для общения и обучения. Кроме того, инициатива должна помочь снижать предвзятость ради создания диверсифицированных команд.

Вот несколько историй женщин, вошедших в топ-35 в сфере ИИ в 2020 году:

Шейла Амбрустер, старший менеджер по стратегической архитектуре, Boeing (США) провела авиастроительного гиганта через цифровую трансформацию, используя решения IBM Watson, чтобы добыть бизнес-инсайты, улучшить качество, сократить производственный цикл и повысить доход. На вопрос, зачем все же нужно привлекать женщин к работе с ИИ, она ответила: «Если одним словом – для разнообразия. Цифры говорят, что сейчас менее четверти специалистов по обработке и анализу данных женщины. А из практики мы также знаем, что многие модели машинного обучения содержат расовые предрассудки или гендерные стереотипы в своих алгоритмах. Я благодарна IBM за возможность дать уникальной группе женщин право голоса, так как чрезвычайно важно признать особенный вклад женщин в ИИ и добавить уверенности группе, которая еще очень недостаточно представлена в индустрии».

Мелисса Молстад, директор по совместным платформам, стратегии данных и отношений с вендорами PayPal (США), занимается проектами по улучшению качества обслуживания клиентов. Поскольку PayPal быстро растет, объем запросов, попадающих на веб-сайт и колл-центр, увеличивается. Компания использовала диалоговый ИИ IBM Watson, чтобы создать виртуального помощника, который отвечает на сложные вопросы на разных языках. Проект уже показал себя как очень успешный – агент перебирает на себя 1,25 млн разговоров из центров поддержки клиентов в месяц, принося экономию в $4 млн.

Кэрол Чен, вице-президент по глобальному маркетингу и продажам в Royal Dutch Shell (Великобритания), под направление горюче-смазочных материалов в компании создает маркетплейс для добывающей отрасли, который должен помочь в цифровой трансформации и предложить ключевым игрокам интегрированные решения и сервисы на основе данных, аналитики и инсайтов.

Еще одно глобальное исследование IBM по бизнес-внедрению ИИ показало, что 34% бизнесов в США, Европе и Китае уже в той или иной степени внедрили искусственный интеллект. Значительная доля этих инноваций реализована по инициативе и под руководством женщин — среди таких проектов сбор инсайтов из десятков миллионов финансовых документов, улучшение опыта новых сотрудников во время вливания в компанию, помощь женщинам ощущать себя лучше во время приобретения интимного белья. Таким образом женщины формируют будущее на основе ИИ и их усилия уже помогли повысить удовлетворенность потребителей, лучше удерживать сотрудников, достичь существенной экономии затрат и выстраивать более эффективные процессы в компании.

Мини-интервью с номинантами проекта «Женщины-лидеры в ИИ» можно прочитать по ссылке (перечень постепенно дополняется).