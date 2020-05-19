iQOO Z1: процессор Dimensity 1000+ и 144 Hz дисплей

Официально представлен смартфон Vivo iQOO Z1 — первое устройство на новейшей однокристальной системе MediaTek Dimensity 1000+. Одной из особенностей данной платформы является поддержка двух SIM-карт 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, встроенного накопителя UFS 2.1 – 128 или 256 Gb.

iQOO Z1 получил 6,57-дюймовый LCD-дисплей разрешением 2400 × 1080 точек, с частотой обновления 144 Hz, поддержкой HDR10+ и соответствием цветовому пространству DCI-P3. В правом верхнем углу в небольшом отверстии расположилась фронтальная камера.

Основная камера тройная: главный датчик изображения 48 Мп, широкоугольный модуль разрешением 8 Мп и 2-Мп макромодуль. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Оснащение смартфона включает 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C, стереофонические динамики и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на правой грани и позволяет разблокировать смартфон за 0,16 сек. Габариты составляют 164 х 75,5 х 8,9 мм, вес 195 гр. Операционная система — Android 10 + iQOO UI 1.0.

Стоимость смартфона Vivo iQOO Z1: версия 6/128 Gb памяти стоит 309 долларов, 8/128 Gb — 352 доллара, а модификация 8/256 Gb будет предложена за 394 доллара. Продажи начнутся 1 июня.