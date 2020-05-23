Инженер создал умное зеркало с системой распознавания лиц на базе компьютера Raspberry Pi

Инженер Эбен Куао (Eben Kouao), занимающийся созданием необычных гаджетов, собственноручно собрал умное зеркало с системой распознавания лиц. За основу энтузиаст взял одноплатный компьютер Raspberry Pi 4.

При создании умного зеркала были также использованы модуль камеры Raspberry Pi Camera Module V2, карты памяти microSD до 32 Gb, кабель micro-HDMI, 32-дюймовый монитор, сенсорный экран и несколько других комплектующих. Разумеется, дополнительно инженер воспользовался разным программным обеспечением.

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Зеркало получилось полностью интерактивным с поддержкой сенсорного ввода и с функцией распознавания лиц. Гаджет узнает пользователя, предоставляя доступ к личной информации. На панели отображается время, погода, события из календаря и другая информация, но при желании на него можно вывести что угодно.

Для желающих пользователей собрать подобный гаджет инженер составил инструкцию с указанием всех комплектующих, используемого ПО и программного кода.