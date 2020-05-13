Intel представила новые мобильные процессоры Xeon W-1200

Ассортимент мобильных процессоров Intel Comet Lake пополнился семью новыми моделями чипов Xeon W-1200, пришедшие на смену Xeon E-2200. Новые процессоры предназначены для рабочих станций начального уровня.

В зависимости от модели TDP новых процессоров составляет 35, 80 или 125 Вт, а объем кэш-памяти Smart Cache достигает 20 Mb. Все CPU оснащены двухканальным контроллером оперативной памяти DDR4-2933 MHz (до 128 Gb) и интегрированными GPU UHD P630 c 24 исполнительными блоками. Заявлена поддержка памяти ECC и Optane. Сокет такой же, как и у Comet Lake для настольных ПК — LGA1200.

Флагманом линейки Intel Xeon W-1200 стал десятиядерный процессор W-1290P с базовой частотой 3,7 GHz и возможностью разгона до 5,2 GHz в режиме Turbo Boost 3.0. Он поддерживает технологию Thermal Velocity Boost, при активации которой частота в одноядерном режиме повышается до 5,3 GHz, а в многоядерном — до 4,9 GHz.

Информации о сроках появления первых рабочих станций на базе новых процессоров пока нет.