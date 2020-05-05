Intel покупает израильскую компанию Moovit

Компания Intel объявила о приобретении Moovit, компании, специализирующейся на решениях «мобильность как сервис» (mobility-as-a-service или (MaaS). Сумма сделки составит примерно 900 млн. долларов и уже официально подтверждена сторонами.

Компания Moovit известна своим приложением для городской мобильности, которое предлагает путешественникам по всему миру функцию планирования поездки, сочетая общественный транспорт, поездки на велосипедах и скутерах и совместное использование автомобилей. Новая покупка дополняет приобретение Intel в 2017 году компании Mobileye за 15,3 млрд. долларов, которая «приближает Mobileye к реализации плана стать полноправным поставщиком мобильных услуг, включая услуги robotaxi».

Важнейшим активом Moovit является лидерство в области MaaS с более чем 800 млн. пользователей и сервисов в 3100 городах 102 стран. В свою очередь, Mobileye является ведущим партнером по автомобильным решениям, разработки которого используются в системах помощи водителю (ADAS) 60 млн. автомобилей более чем 25 автопроизводителей.

Компания Moovit была основана в 2012 году в Израиле и насчитывает около 200 сотрудников. После поглощения она присоединится к бизнесу Mobileye, сохранив свой бренд и существующие партнерские отношения, а ее соучредитель и генеральный директор Нир Эрез (Nir Erez) станет исполнительным вице-президентом Mobileye.