Игры минувших лет. Реанимация с помощью эмуляторов

Сегодняшние компьютеры позволять без проблем играть в игры минувших лет, тем более, что для старых игр написано множество программ-эмуляторов. Но как не запутаться в них и выбрать самый оптимальный эмулятор для игр 1980-90 годов? Наверное, самым популярным эмулятором игр для MS-DOS можно считать DOSBox. Разобраться в нем можно за считаные минуты, и запускает DOSBox любую игру тридцатилетней давности. Хотите вспомнить, с какой поразительной плавностью двигался самый первый принц Персии? Без проблем! Запустить обычные программы со старинных электронно-вычислительных машин также под силу этому эмулятору.

Хорошо известен геймерам польский сервис цифровой продажи игр GOG. Он даже расшифровывается как Good Old Games — «старые добрые игры». Визитной карточкой GOG является классика. К примеру, именно здесь вышла адаптированная к современным стандартам ролевая серия по вселенной Dungeons and Dragons: Baldur’s Gate, Planescape: Torment и Icewind Dale. Также польский сервис GOG предлагает игры восьмидесятых годов прошлого века с платформы Amiga. Например, можно опробовать на современном компьютере Defender of the Crown. Рыцарские турниры с лошадьми и копьями тогда вызывали культурный шок. В работе с классическими играми GOG полагается на уже упомянутый DOSBox и ScummVM.

Такой крупный цифровой дистрибьютор, как Steam, тоже ценит внимание поклонников классики. В магазине компании Valve регулярно появляются игры прошлых лет, подогнанные к современным операционным системам. Старые добрые хиты здесь стоят недорого — за платиновое издание культовой Spellforce, например, просят менее 6 долларов. А еще в Steam несложно отыскать хиты минувших лет, раздаваемые бесплатно. Ничего не стоят стратегия Warzone 2100 или ремейк Operation Flashpoint: Cold War Crisis.

Эмуляторы всевозможных игровых приставок вообще можно назвать маленьким чудом. Благодаря им мы можем оценить проекты, которые изначально не были предназначены для персональных компьютеров. Многие игры того времени работали исключительно со своим типом консоли, и вполне могли бы исчезнуть после прекращения ее производства. Но сегодня владельцы компьютеров могут пользоваться библиотекой игр практически всех известных приставок за исключением некоторых самых последних моделей. Такие эмуляторы дают возможность легко настроить управление на клавиатуре с мышью или даже подключить любой геймпад.

Восьмибитное наследие легендарной приставки NES, широко известной как «Денди», эмулируется легко и непринужденно. Различные NES-эмуляторы предложат поддержку любых контроллеров, удобные сохранения, графические фильтры, запись видеороликов. Есть даже такие, которые запускаются прямо в браузере. Эмуляция SNES тоже может дать интересный игровой опыт. На этой консоли выходили, к примеру, такие незаурядные вещи, как Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Эта игра открыла дорогу RPG-сериям Paper Mario и Mario & Luigi. На помощь в этом случае придет простой и надежный эмулятор bsnes-classic.

Консоль Nintendo 64 незаслуженно забыта. А ведь в свое время ее появление стало яркой вспышкой. Можно порекомендовать Project 64. Этот эмулятор нетребователен к техническим характеристикам компьютера, выдает чистый звук и картинку, поддерживает сглаживание трехмерных объектов и не перегружен функциями. Освоить эмуляцию Nintendo 64 стоит хотя бы ради золотой классики 3D-аркад: Donkey Kong 64 и Super Mario 64. Упомянутая ролевая серия Paper Mario тоже стартовала именно здесь.

Главная консоль Sony — PlayStation эмулируется на удивление неплохо. Причем речь идет сразу о трех приставках. Для PS One можно использовать эмулятор ePSXe. Он отлично справляется со всей библиотекой игр для данной приставки, осваивается за минуты и обладает рядом удобных функций. Для освоения эмулятора PS2 нужно приложить усилия. Эмулятор PCSX2 богат функциями, но разные игры могут потребовать разных настроек. Отлично сделаны в эмуляторе возможности горячих клавиш — их можно использовать прямо в процессе игры. Библиотека PS2 очень богата. PS3, консоль в определенной степени актуальная, также имеет эмулятор. Программа RPCS3 позволяет поиграть на компьютере примерно в половину вышедших на PS3 игр. Но эмулятор развивается очень активно и уже сегодня вы можете оценить такие игры, как Asura’s Wrath, Afro Samurai и Dragon Quest Builders.

Впрочем, некоторые консоли всячески противятся эмуляции. Вы без труда найдете эмуляторы для Xbox и Xbox 360, но на длительное времяпровождение в Halo или Gears of War не рассчитывайте. Причиной тому можно назвать особенности архитектуры Xbox. PS Vita тоже не повезло с эмуляцией. Одно время команда разработчиков вела работу над эмулятором портативной приставки Sony, но вот уже третий год сайт молчит, и дальше запуска меню в паре игр дело не пошло. На этом фоне отдельных почестей заслуживает эмулятор с красивым названием Dolphin. Его можно называть лучшей программой в своей категории. Здесь вам откроется действительно обширная библиотека игр для Wii и совместимой с ней приставки GameCube. При этом эмулятор продолжает развиваться. На компьютере можно играть в очень своеобразные игры вроде RPG Dragon Quest Swords. Консоль Wii U, не совсем удачно выступившая на рынке в свое время, тоже имеет рабочий эмулятор. Программа Cemu пока не идеальна, но на ее официальном сайте регулярно выходят обновления. Среди игр для Cemu нет того же изобилия, как для Dolphin или PlayStation, но здесь вы найдете Donkey Kong: Tropical Freeze, эксклюзивную часть хоррор-франшизы Fatal Frame, а также несколько игр серии Star Fox и несравненную The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Карманные консоли у нас не пользуются такой популярностью, как в Америке. Но именно эти портативные консоли могут похвастаться отличными эксклюзивными играми. У Nintendo DS есть неплохой эмулятор DeSmuME, а в игровой библиотеке этой консоли две крутых полноценных 15-часовых игры из мира Zelda — Phantom Hourglass и Spirit Tracks, оригинальная футбольная Inazuma Eleven, ролевая игра о Сонике и так далее. Эмулятор более поздней Nintendo 3DS под названием Citra доступен в двух версиях: стабильный Nightly и экспериментальный Canary. Citra обновляется чуть ли не ежедневно, причем обновления происходят автоматически. Отличный эмулятор, да и выбор игр очень хорош. Это дилогия Bravely Default и несколько отличных головоломок из серии Professor Layton. Очень неплохой эмулятор имеет еще одна японская приставка PlayStation Portable. Эмулятор PPSSPP обладает замечательным интерфейсом. Этот эмулятор позволит вам играть в трилогию Patapon, вторую и третью части Valkyria Chronicles, эксклюзивные экшены Resistance и Killzone.