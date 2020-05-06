Игровой монитор HP Omen 27i поддерживает частоту обновления 165 Hz

Компания НР представила игровой монитор Omen 27i, выполненный на матрице Nano IPS с диагональю 27 дюймов разрешением 2560 × 1440. Новинка поддерживает частоту обновления 165 Hz и время отклика в 1 мс в режиме OverDrive. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync для плавной игры.

Монитор обладает яркостью 350 кд/м2, показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 10 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3.

Монитор получил узкие рамки, которые позволяют использовать его в многодисплейных конфигурациях, подсветку в тыльной части и регулируемую подставку.

Набор разъемов включает интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также концентратор USB 3.0.

Стоимость игрового монитора НР Omen 27i составляет 500 долларов.