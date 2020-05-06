07.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииМониторыИгровой монитор HP Omen 27i поддерживает частоту обновления 165 Hz

Игровой монитор HP Omen 27i поддерживает частоту обновления 165 Hz

НР Omen 27i

Компания НР представила игровой монитор Omen 27i, выполненный на матрице Nano IPS с диагональю 27 дюймов разрешением 2560 × 1440. Новинка поддерживает частоту обновления 165 Hz и время отклика в 1 мс в режиме OverDrive. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync для плавной игры.

НР Omen 27i

Монитор обладает яркостью 350 кд/м2, показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 10 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3.

Монитор получил узкие рамки, которые позволяют использовать его в многодисплейных конфигурациях, подсветку в тыльной части и регулируемую подставку.

Набор разъемов включает интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также концентратор USB 3.0.

Стоимость игрового монитора НР Omen 27i составляет 500 долларов.

ТЕГИ:
HP представила настольные компьютеры Omen 25L и 30L
Microsoft Surface Book 3 – бизнес-ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
Новости по теме
Мониторы
Игровой монитор Samsung Odyssey
Мониторы
ASUS ROG Strix XG17 — порт
Мониторы
Игровой QHD-монитор HP Omen X 27
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!