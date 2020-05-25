IDC: в первом квартале 2020 года было продано 21,1 млн. принтеров, МФУ и копиров

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали отчет о продажах «устройств для получения твердых копий», то есть принтеров, МФУ и копиров, в первом квартале 2020 года.

По подсчетам IDC, по сравнению с тем же периодом прошлого года указанный рынок уменьшился на 7,5%. Всего за квартал было продано 21,1 млн. устройств. Аналитики отмечают, что значительное сокращение рынка связано с пандемией COVID-19, нарушившей поставки, поскольку производственные мощности большинства участников рынка расположены в Китае.

При этом в двух регионах был зафиксирован рост поставок. В Центральной и Восточной Европе он составил 1,8% (за квартал было отгружено 1,3 млн. устройств), а в Японии — 5,2% (1,1 млн. устройств).

Лидером рынка остается компания HP. Но ее доля за год уменьшилась с 42% до 38%. Второе место занимает компания Canon, увеличившая свою долю с 19% до 20%. Компания Epson на третьем месте и тоже увеличила свою долю с 19% до 20%. Четвертое и пятое место занимают компании Brother (с 7% до 9%) и Kyocera Group (доля не изменилась -2%).