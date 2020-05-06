Huawei представила три новых смартфона Y-серии

Компания Huawei представила сразу три новых смартфона Y-серии. Более доступные модели Y6p и Y5p отличаются диагональю дисплея и конфигурацией памяти, а модель Y8s получила двойную фронтальную камеру и поддержку быстрой зарядки.

Huawei Y8s оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+. Основа смартфона — восьмиядерный процессор Kirin 710 и графический ускоритель Mali G51-MP4. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя 64 или 128 Gb с возможностью расширения посредством карт microSD.

Аппарат получил основную камеру с разрешением датчиков 48 (f/1.8) и 2 Мп (f/2.4), а также двойной фронтальный модуль, представленный сенсорами на 8 (f/2.0) и 2 Мп (f/2.4).

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мА ч, есть поддержка функции быстрой зарядки мощностью 10 Вт через порт micro-USB. Работает смартфон под управлением Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 9.1. Данная модель будет поставляться с сервисами Gooogle и поддержкой Google Play.

Стоимость пока не сообщается.

Huawei Y6p получил дисплей диагональю 6,3 дюйма разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Helio P22 при поддержке 3 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карт microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками с разрешением 13, 5 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Питание смартфон получает от мощной батареи емкостью 5000 мА ч. На задней панели установлен сканер отпечатков пальцев. Работает устройство на базе Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.

Стоимость в Европе составляет 165 евро.

Huawei Y5p оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 х 720 пикселей.

Основа смартфона — процессор MediaTek Helio P22, объем оперативной памяти 2 Gb, встроенной — 32 Gb.

Аппарат получил 8 Мп основную камеру и фронтальную с датчиком на 5 Мп. Емкость аккумуляторной батареи — 3020 мА ч.

Смартфон будет предложен в Европе за 125 евро.

Дата начала продаж всех моделей будет объявлена позднее.