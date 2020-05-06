Huawei FreeBuds 3i: беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Компания Huawei представила в Европе беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i.

TWS-наушники рассматриваются как альтернатива AirPods Pro, поскольку тоже предлагают активное шумоподавление, но по более доступной цене. Кроме того, новинка примечательна эргономичной формой чашек, компактным зарядным кейсом и хорошей автономностью.

В каждый из наушников производитель интегрировал по три микрофона. Комбинация из двух внешних и одного внутреннего модуля позволяют эффективно бороться с окружающим шумом, обеспечивая комфортное прослушивание музыки в различных условиях. Такая же схема используется в Samsung Galaxy Buds+. Заявлено шумоподавление до 32 дБ. За качество звучания отвечают 10-миллиметровые драйверы.

Автономность новинки составляет 3,5 часа в режиме воспроизведения. С использованием зарядного кейса наушники могут проработать до 14,5 часа.

Huawei FreeBuds 3i появятся в продаже в Великобритании по цене 90 фунтов стерлингов (112 долларов). В белом корпусе — 20 мая, черная версия наушников будет доступна с 17 июня.