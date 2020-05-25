Huawei Enjoy Z 5G: Dimensity 800, 90 Hz дисплей за 238 долларов

Компания Huawei сегодня представила смартфон Enjoy Z 5G. Новинка стала не только самым доступным устройством компании с поддержкой 5G, но и первым смартфоном бренда, получившим процессор MediaTek.

Huawei Enjoy Z 5G оснащен 6,5-дюймовым экраном, применена панель формата FHD+ и частотой обновления 90 Hz. Дисплей с каплевидным вырезом под селфи-камеру занимает 91,2% площади фронтальной поверхности корпуса.

Аппаратная основа смартфона — процессор MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,0 GHz и четыре ядра ARM Cortex-A55 с той же максимальной тактовой частотой. В состав чипа входит модем 5G.

Смартфон доступен в трех конфигурациях памяти: 6/64 Gb, 6/128 Gb и 8/128 Gb с возможностью расширения встроенного накопителя посредством карты стандарта NanoMemory.

Основная камера представлена тремя датчиками: 48 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольная оптика и 2 Мп макрообъектив. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Дактилоскопический сканер располагается в боковой части. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMIUI 10.1.

В оснащение входят Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 160 х 75,32 х 8,35 мм, вес – 182 гр.

Смартфон Huawei Enjoy Z 5G будет доступен в черном, синем и розовом цветовых вариантах. Версия с 6/64 Gb памяти стоит 238 долларов, модификация 6/128 Gb будет предложена за 266 долларов, а вариант 8/128 Gb — 308 долларов. Старт продаж в Китае намечен на 1 июня.