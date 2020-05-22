Huawei анонсировала чип HiSilicon XR и AR-очки Rokid Vision

Компания Huawei анонсировала мобильную платформу HiSilicon XR, предназначенную для устройств с функциями дополненной реальности. Она поддерживает 8K-декодирование и оснащена выделенным блоком нейронных вычислений.

HiSilicon XR получил встроенные GPU и NPU. Чип способен обрабатывать выводимое на дисплей AR-гарнитуры изображение с разрешением до 42,7 ppd (пикселей на градус) на один глаз.

Huawei также показала первое устройство, которое построено на базе HiSilicon XR — очки дополненной реальности Rokid Vision. Внешне гарнитура напоминает футуристические солнцезащитные очки.

Устройство имеет два дисплея с углом обзора более 40° и два динамика, обеспечивающие объемное звучание. При этом разрешение дисплеев составляет 1080р. Производитель утверждает, что эффект от использования такой же, как при просмотре 110-дюймового телевизора, расположенного в 4 метрах от владельца.

Ожидается, что AR-очки Rokid Vision будут востребованы в сферах промышленности, образования и торговли. Стоимость и дата начала продаж будут объявлены позднее.