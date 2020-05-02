02.05.2020

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HTC Vive Sync — платформа для рабочих встреч в виртуальной реальности

HTC Vive Sync

Компания HTC в 2018 году анонсировала бизнес-сервис для рабочего взаимодействия в виртуальной реальности Vive Sync. Его разработка продолжалась до последнего времени. Теперь компания готова представить бета-версию для Windows с поддержкой Vive, Vive Pro, Vive Pro Eye, Vive Cosmos и Vive Cosmos Elite, а также для Focus и Focus Plus. Разработчики обещают выпустить клиент для iOS и Android.

HTC Vive Sync

Vive Sync интегрирован с другими сервисами, такими как Microsoft OneDrive и OneDrive for Business, поддерживает презентации из PowerPoint, PDF и видеофайлы со стримингом всем участникам встречи, а также модели .fbx и .obj и бандлы Unity Asset.

На данный момент платформа поддерживает встречи с 30 участниками. Можно использовать виртуальную ручку для заметок, делать скриншоты и вести запись конференции.

Пользователю предлагается создать в Vive Sync виртуальный аватар. Для этого необходимо сделать селфи и настроить модель. Имеется возможность изменить прическу, одежду, поменять некоторые черты строения виртуального аватара. В будущем компания обещает множество дополнительных настроек.

Устройство HTC будет отслеживать движения тела пользователя, а также глаз и рта. Это позволит аватару «разговаривать» и выражать эмоции. Виртуальный интерфейс Vive Sync сообщает текущее время и дату, а также местное время у тех, с кем вы общаетесь.

Подать заявку на участие в открытой бете-версии можно на сайте компании.

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