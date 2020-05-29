29.05.2020

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HP представила VR-гарнитуру Reverb G2

HP Reverb G2

Компания HP представила новое поколение очков виртуальной реальности — Reverb G2. Они разработаны в сотрудничестве с компанией Microsoft, которая предоставила технологию оптического трекинга платформы Windows Mixed Reality, и Valve, которая помогла очкам с поддержкой SteamVR. Новинка является VR-гарнитурой с самым высоким разрешением среди альтернатив от ведущих производителей.

HP Reverb G2

Производитель полагает, что новинка будет популярна и среди геймеров, и среди тех, кому устройство нужно для работы. HP отмечает высокое качество звука в новинке, возможность подстройки окуляров и повышенный комфорт самого шлема, позволяющий использовать Reverb G2 в течение долгого времени.

Характеристики Reverb G2:

  • Оптика: новые линзы разработки Valve, диагональный обзор 114 градусов без эффекта неравномерной четкости изображения;
  • Дисплеи: ЖК, 2160 × 2160 на каждый глаз, полное покрытие RGB;
  • Звук: стереодинамики с пространственным звучанием в 10 см от каждого уха;
  • Трекинг: на основе данных четырех встроенных камер, без поддержки управления руками и без контроллеров;
  • Контроллеры: новый дизайн с измененным расположением кнопок, работа по Bluetooth;
  • Ободок: полужесткий с мягким верхним ремнем;
  • Габариты и вес: 7,5 × 18,6 × 8,4, 550 гр;
  • Настройка межлинзового расстояния: механическая, ползунком на нижней части корпуса;
  • Дополнительно: механизм подъема дисплейного блока над глазами на 90 градусов.

Предварительный заказ уже открыт. Гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2 поступит в продажу этой осенью. Рекомендованная стоимость составляет 599 долларов.

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