28.05.2020

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HP представила портативные рабочие станции ZBook Firefly

HP ZBook Firefly

Компания HP представила высокопроизводительные рабочие станции ZBook Firefly. Ноутбук будет выпускаться с 14- и 15-дюймовыми дисплеями HP Sure View Reflect. Устройства соответствуют военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Новый 14-дюймовый ZBook Firefly, по заверениям компании, на 8,8% меньше и на 5,2% легче, чем устройство предыдущего поколения. Экран ноутбука занимает 84% площади крышки. 15-дюймовая модель стала на 9,5% меньше предшественника и легче на 1,8%. Экран занимает 86% площади крышки ноутбука. Опционально доступна возможность комплектации дисплеем UHD HDR400.

Ноутбуки построены на базе процессоров Intel Comet Lake-U десятого поколения, вплоть до шестиядерного Core i7-10810U. В качестве графического адаптера используется NVIDIA Quadro P520 с 4 Gb памяти GDDR5. Заявленное время автономной работы составляет 17 часов.

Новые ноутбуки HP ZBook Firefly появятся в продаже в августе по цене от 1099 долларов.

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