07.05.2020

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HP представила настольные компьютеры Omen 25L и 30L

HP Omen

Компания HP представила настольные компьютеры линейки OMEN — 25L и 30L. Устройства предназначены для пользователей, увлекающихся играми.

HP Omen 25L оснащается процессором AMD Ryzen 7 3700X в паре с видеокартой AMD Radeon RX 5700 с 8 Gb GDDR6. ПК комплектуется оперативной памятью HyperX FURY DDR4-3200 XMP, объем которой в минимальной конфигурации составляет 8 Gb. Для хранения данных использоваться связка из твердотельного накопителя PCIe NVMe M.2 на 512 Gb и жесткого диска на 1 Tb. Операционная система — Windows 10 Home. В систему установлен блок питания на 500 Вт с сертификатом Gold. Используется водяное охлаждение процессора от компании Cooler Master.

HP Omen 30L имеет примерно такую же конфигурацию, за исключением видеокарты, в этой системе установлена NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Gb памяти GDDR6. SSD-накопитель на 256 Gb.

Это базовые конфигурации, на сайте компании можно выбрать необходимые комплектующие.

Модель OMEN 25L заключена в корпус черного цвета. В одной из версий в боковых частях установлены металлические панели, а в другой одна из панелей имеет прозрачное окно. В обоих случаях спереди предусмотрена подсветка в виде ромба. OMEN 30L получил прозрачную боковую стенку, через которую хорошо просматривается внутреннее пространство. Спереди располагается вентилятор с подсветкой.

Стоимость настольных компьютеров OMEN 25L и OMEN 30L начинается от 900 долларов и 1200 долларов соответственно. Продажи уже начались.

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