HP EliteBook x360 1000 G7: ноутбуки-трансформеры с поддержкой 5G

Компания HP анонсировала линейку портативных компьютеров бизнес-класса EliteBook x360 1000 G7, для которых возможна опциональная установка модема 5G.

Были анонсированы модели EliteBook x360 1030 G7 и EliteBook x360 1040 G7 с диагональю сенсорного дисплея 13,3 и 14 дюймов соответственно. Покупателям будут предложены экраны различного типа: панель Sure View с яркостью до 1000 кд/м2, матрицы 4К с яркостью 550 или 400 кд/м2 и дисплей Full HD с яркостью 400 кд/м2. Экран новинок занимает 90% площади внутренней поверхности крышки, которая откидывается на 360 градусов для перевода компьютера в планшетный режим работы.

Старшая конфигурация оснащена процессором Intel Core i7-10810U поколения Comet Lake. На ноутбуках применяется операционная система Windows 10.

Оснащение включает до 32 Gb оперативной памяти LPDDR4-2933, быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 2 Tb, сканер отпечатков пальцев, ИК-камеру, два интерфейса Thunderbolt 3, два порта USB 3.1 Gen 1, разъем HDMI 1.4 и стандартное аудиогнездо.

Продажи ноутбуков начнутся этим летом.