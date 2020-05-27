HP анонсировала гибридный ноутбук EliteBook x360 830 G7

Компания HP анонсировала портативный компьютер EliteBook x360 830 G7, ориентированный на бизнес-пользователей.

Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD с поддержкой сенсорного управления. Крышка с экраном откидывается на 360 градусов, благодаря чему ноутбук также можно использовать в качестве планшета.

Аппаратная основа — платформа Intel Comet Lake. В максимальной конфигурации используется процессор Core i7 с шестью вычислительными ядрами и поддержкой технологии vPro. Объем оперативной памяти составляет до 32 Gb.

В оснащение входят быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe, модуль 4G/LTE, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Толщина корпуса ноутбука — 17,9 мм, вес составляет около 1,3 кг. Применяется операционная система Windows 10 Pro.

Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 830 G7 поступит в продажу в июле по цене от 1419 долларов.