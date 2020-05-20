Honor X10 — доступный 5G-cмартфон с выдвижной фронтальной камерой

Бренд Honor на презентации в Китае официально представил новый смартфон Honor X10 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. новинка станет одним из самых недорогих 5G-устройств бренда Honor.

Смартфон получил 6,63-дюймовый дисплей формата Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Частота опроса сенсорного слоя составляет 180 Hz. Honor X10 сможет поддерживать режим 90 к/с во многих популярных играх. Вырезов и отверстий в экране не предусмотрено, дисплей занимает 92% передней панели смартфона.

Аппарат построен на базе однокристальной системы Kirin 820 5G. Чип содержит четыре ядра Cortex-A76 с частотой до 2,36 GHz, четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,84 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MP6 и модем 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 2.1 — 64 или 128 Gb.

Основная тройная камера получила основной модуль с Sony IMX600 разрешением 40 Мп (f/1,8), ультраширокоугольный на 8 Мп (f/2.4, 120 градусов), а также сенсор глубины на 2 Мп (f/2.4, фиксированный фокус). Фронтальная камера на основе 16 Мп сенсора выполнена в виде выдвижного модуля-перископа.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Производитель обещает до 11 часов автономной работы в игровом режиме. Применена операционная система Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1.

В оснащение смартфона входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,7 × 76,5 × 8,8 мм, вес — 203 гр.

Honor X10 предлагается в четырех цветовых вариантах корпуса — черном, синем, серебристом и оранжевом.

Стоимость смартфона Honor X10:

6/64 Gb памяти – 267 долларов;

6/128 Gb памяти – 309 долларов;

8/128 Gb памяти – 337 долларов.

Продажи в Китае начнутся 26 мая.