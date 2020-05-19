Honor X1 Smart TV – новая линейка умных телевизоров

На мероприятии Smart Life, бренд Honor представил новую линейку умных телевизоров — X1 Smart TV. В серию вошли три модели с различной диагональю экрана: 50, 55 и 65 дюймов. Все телевизоры получили тонкие рамки и разрешение 4K. Соотношение площади дисплея к площади всей передней панели составляет 94%.

Дисплей поддерживает широкий цветовой охват — 92% DCI-P3, есть система на основе искусственного интеллекта для улучшения изображения, используется технология динамической компенсации качества изображения MEMC, которая призвана сделать картинку на экране более плавной, а детали изображения — более четкими.

Honor X1 Smart TV оснащены четырьмя динамиками мощностью 10 Вт с возможностью тонкой подстройки эквалайзера. Поддерживается фирменная технология улучшения звука Huawei Histen.

В основе телевизоров лежит флагманский процессор Honghu 818 с тактовой частотой 1,5 GHz, способный декодировать видео 8K @ 30fps, 2 Gb оперативной памяти и 16 Gb встроенной флеш-памяти.

Устройства работают под управлением фирменной операционной системы Hongmeng OS 1.0, благодаря которой телевизор может служить центральным хабом умного дома.

Honor X1 Smart TV уже доступны для предварительного заказа. Стоимость 55-дюймовой версии – 323 доллара, а 65-дюймовой – 464 доллара. Цена 50-дюймовой модели будет объявлена позднее. Продажи в Китае начнутся 25 мая.