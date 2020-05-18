Honor V6 — первый планшет с поддержкой 5G и Wi-Fi 6+

В рамках мероприятия Smart Life, помимо ноутбука MagicBook Pro 2020, бренд Honor официально анонсировал планшетный компьютер Honor V6.

Honor V6 стал первым в мире планшетом с поддержкой Wi-Fi 6+. Разработчики отмечают, что скорость загрузки достигает 2,4 Гбит/с — она в два раза выше, чем у iPad Pro 2020. В дополнение к быстрому адаптеру Wi-Fi будут предложены версии со встроенным модемом 5G.

Honor V6 оснащается 10,4-дюймовым дисплеем с довольно узкими рамками. Он занимает 84% лицевой панели планшета и имеет разрешение 2К, охватывает 100% цветового пространства sRGB и характеризуется яркостью 470 кд/м2.

Новинка построена на высокопроизводительном чипсете HiSilicon Kirin 985, который оснащен встроенным 5G-модемом.

Еще одна особенность модели — наличие в комплекте стилуса Magic Pencil, который способен распознавать 4096 уровней силы нажатия.

Устройство оснащено фронтальной 8 Мп камерой и основным 13 Мп модулем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мА·ч, заявленная автономность — 13 часов при воспроизведении видео или 8 часов игр. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Honor V6 также предлагает продвинутые мультимедийные возможности благодаря четырем мощным динамикам и фирменной системе звучания Histen 6.1 3D, разработанной специалистами компании Huawei. В качестве полезного аксессуара для устройства доступна Bluetooth-клавиатура.

Планшет поступит в продажу в Китае уже сегодня в онлайновых магазинах: Huawei Mall, JD.com, Tmall. Стоимость и конфигурации памяти компания обещала раскрыть 13 июня.