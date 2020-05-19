Honor представил роутер с поддержкой Wi-Fi 6+

Бренд Honor представил роутер с четырьмя антеннами и поддержкой стандарта Wi-Fi 6+. Honor Router 3 построен на двухъядерном процессоре Lingxiao с тактовой частотой 1,2 GHz, объем оперативной памяти составляет 128 Mb. Потребляемая мощность новинки не превышает 12 Вт.

Роутер способен работать в диапазонах 2,4 GHz (574 Мбит/с) и 5 GHz (2402 Мбит/с) одновременно. Honor Router 3 поддерживает стандарты Wi-Fi 802.3, 802.3u и 802.3ab.

Устройство работает под управлением операционной системы Huawei RTOS и поддерживает приложение Huawei Smart Life, доступное для Android и iOS.

Роутер поддерживает WPA3, имеет межсетевой экран и защиту от DDoS-атак. Также доступны функции ограничения скорости, ограничения полосы пропускания, родительский контроль, ускорение игр, ретрансляция Wi-Fi-сигнала VPN, фильтрация MAC-адресов. Габариты — 242 × 151,9 × 4,9 мм, вес — 379 гр.

Стоимость Honor Router 3 составляет 31 доллар, в продажу поступит 25 мая.