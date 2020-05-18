Honor MagicBook Pro 2020 получил процессоры Intel 10-го поколения

Сегодня, в ходе мероприятия Smart Life, бренд Honor официально анонсировал MagicBook Pro 2020.

Ноутбук получил дисплей с диагональю 16,1 дюйма с разрешением Full HD. Благодаря узким рамкам панель занимает 90% площади поверхности крышки. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

В качестве аппаратной платформы MagicBook Pro 2020 выступают процессоры Intel 10-го поколения — Core i5-10210U или Core i7-10510U. За обработку графики может отвечать встроенная графика Intel UHD Graphics или дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350 с 2 Gb памяти. Объем оперативной памяти DDR4-2666 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Заявленное время автономной работы от встроенного аккумулятора емкостью 56 Втч — 11,5 часа в режиме воспроизведения офлайн-видео.

Оснащение ноутбука включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0. Из интерфейсов подключения доступны три USB-A 3.0, один USB-C, HDMI и 3.5-мм аудиоразъем. На ноутбук установлена операционная система Windows 10 Home.

Портативный компьютер выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 16,9 мм, вес — приблизительно 1,7 кг.

Версия Honor MagicBook Pro 2020 с процессором Core i5 стоит ориентировочно 843 доллара, вариант с Core i7 обойдется в 941 доллар. В продажу ноутбук поступит 19 мая.