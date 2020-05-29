29.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныHMD Global представила новые бюджетные смартфоны Nokia C5 Endi и Nokia С2

HMD Global представила новые бюджетные смартфоны Nokia C5 Endi и Nokia С2

Nokia C5 Endi Nokia С2

Компания HMD Global представила новые бюджетные смартфоны — Nokia C5 Endi и Nokia С2 (в двух модификациях).

Nokia C5 Endi получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей. Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio P22 и оснащается 3 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карты microSD.

Nokia C5 Endi Nokia С2

Основная камера тройная с датчиками на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой блоков питания мощностью до 10 Вт. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната, который, по заверению производителя, обеспечивает хорошую защиту при минимальном весе.

Модель Nokia C2 представлена в двух модификациях — Tava и Tennen, различающихся только расцветкой корпуса. Смартфон получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio A22, 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти с возможностью расширения.

Основная камера двойная — 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5Мп, помимо основной функции, выполняет и роль биометрического сенсора для разблокировки по лицу. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.

Все смартфоны работают под управлением операционной системы Android 10.

Стоимость Nokia C5 Endi составляет 169,99 долларов. Старт продаж запланирован на 5 июня.

Nokia C2 Tava предложен за 109,99 долларов, уже в продаже. Стоимость Nokia C2 Tennen — 69,99 долларов. В продаже появится с 15 июня.

ТЕГИ:
Nokia 43 düymlük əlverişli televizor təqdim edəcək
Новый Samsung Galaxy Book S - первый ноутбук на платформе Intel Lakefield
Новости по теме
Телевидение
Nokia 43 düymlük əlverişli telev
Смартфоны
Nokia C5 Endi, C2 Tava və C2 Ten
Гаджеты
Представлены кнопочные телефоны
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!