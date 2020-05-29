Компания HMD Global представила новые бюджетные смартфоны — Nokia C5 Endi и Nokia С2 (в двух модификациях).

Nokia C5 Endi получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей. Новинка построена на базе процессора MediaTek Helio P22 и оснащается 3 Gb оперативной и 64 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карты microSD.

Основная камера тройная с датчиками на 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой блоков питания мощностью до 10 Вт. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната, который, по заверению производителя, обеспечивает хорошую защиту при минимальном весе.

Модель Nokia C2 представлена в двух модификациях — Tava и Tennen, различающихся только расцветкой корпуса. Смартфон получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio A22, 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти с возможностью расширения.

Основная камера двойная — 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5Мп, помимо основной функции, выполняет и роль биометрического сенсора для разблокировки по лицу. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.

Все смартфоны работают под управлением операционной системы Android 10.

Стоимость Nokia C5 Endi составляет 169,99 долларов. Старт продаж запланирован на 5 июня.

Nokia C2 Tava предложен за 109,99 долларов, уже в продаже. Стоимость Nokia C2 Tennen — 69,99 долларов. В продаже появится с 15 июня.