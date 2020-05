Гражданский тип услуги Asan İmza можно получить бесплатно

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию c Covid-19, необходим ускоренный темп развития цифровой экономики в Азербайджане и обеспечение широкого доступа граждан к электронным услугам в государственном и частном секторах.

С целью поддержки достижения намеченной государством цели по вхождению страны в число мировых лидеров для обеспечения механизмов цифровой экономики и созданию благоприятного инвестиционного климата, а также внедрения новейших инноваций и достижения массовой доступности населения к этим инновациям, компания B.EST Solutions, национальный оператор мобильной электронной подписи Asan İmza и партнер Цифрового Торгового Хаба Азербайджана, приняла решение с 20 июня 2020 года предоставить услугу усиленной электронной подписи Asan İmza для граждан республики (вид услуги — «Asan İmza с гражданским сертификатом») сроком на 3 года бесплатно. Asan İmza для граждан поможет получить удаленный доступ к услугам социального страхования, пенсий, социальных пособий, к массовому использованию безналичных платежей, онлайн кредитованию, нотариусов и т.д. Это в свою очередь повысит прозрачность, сэкономит время и ресурсы, а также избавит граждан от лишней бюрократии. Напомним, что ранее активация данной услуги была платная и стоила 18 манатов. Следует отметить, что стоимость услуги Asan İmza типа «Бизнес» и «Государственный», предназначенные для предпринимателей и государственных служащих остается неизменной. Ежемесячная абонентская плата остается в силе для всех категорий пользователей Asan İmza. Важно подчеркнуть, что услугу мобильной электронной подписи Asan İmza можно получить на свой действующий мобильный номер и нет необходимости в приобретении нового номера.

Яна Кримпе, генеральный директор и учредитель компании B.EST Solutions отметила: «Наша компания относится к категории малого бизнеса Азербайджана. Мы понимаем, насколько важно обеспечить максимальную доступность наших граждан к инновационным услугам. Нашим приоритетом всегда является гражданин Азербайджана и реформы для повышения конкурентоспособности нашего государства на мировом рынке. Мы активно инвестируем все свои ресурсы в национальный бренд Asan İmza “Made in Azerbaijan”, который получил мировое признание от международных организаций и стран. С внедрением бесплатной услуги мобильной электронной подписи Asan İmza для наших граждан мы также провели ребрендинг компании, с которым вступаем в новый цифровой этап деятельности и тем самым нацелены на существенное улучшение доступности к инновациям для каждого гражданина и иностранного гражданина, проживающего на территории Азербайджанской Республики. Новый логотип компании символизирует стратегию, которая нацелена на предоставление качественных сервисов для каждого пользователя мобильной электронной подписи Asan İmza. Инновационные и облегчающие жизнь гражданина нашей страны услуги — основная цель компании B.EST Solutions. Мы очень благодарны всем нашим партнерам: Министерству Экономики и Центру развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики за развитие цифровой инфраструктуры страны и онлайн услуг; мобильным операторам за обеспечение безопасности и соответствие высоким мировым стандартам; банкам за возможность открытия счетов онлайн и других инновационных продуктов и всем другим провайдерам государственных и частных услуг, которые усиленно работают над тем, чтобы предоставить качественные электронные услуги гражданам, государственным и бизнес структурам страны».