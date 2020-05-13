13.05.2020

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Google закрывает сервис Play Music и предлагает пользователям перейти на YouTube Music

Google

Компания Google сообщила о скором закрытии сервиса Play Music и предоставила пользователям возможность перенести свои музыкальные библиотеки в YouTube Music. Специально для этого компания выпустила инструмент для быстрого переноса плейлистов из старого приложения в новый сервис.

«Мы хотим, чтобы у всех было время перенести свой контент и привыкнуть к YouTube Musiс, поэтому в будущем мы предоставим много уведомлений для пользователей, которые больше не будут иметь доступ к Google Play Music», — отмечается в блоге компании.

Пользователи сервиса Play Music смогут перенести загруженные и приобретенные песни, альбомы, персональные плейлисты и подписки на музыкальные станции. Кроме того, Google добавит в профили на YouTube музыкальные рекомендации на основе истории прослушивания Play Music. Компания также обещает заменить оплаченную подписку Play Music на YouTube Music Premium или YouTube Premium, в зависимости от выбранного тарифного плана.

Каталог YouTube Music содержит более 50 млн. официальных композиций. По сравнению с Google Play Music, на новой платформе в одном плейлисте можно сохранить до 5 тыс. песен вместо 1 тыс, а количество доступных для загрузки треков увеличено с 50 тыс. до 100 тыс.

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