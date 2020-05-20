20.05.2020

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Google выпустила обновление браузера Chrome с возможностью группирования вкладок

Google Chrome 83

Компания Google выпустила большое обновление фирменного браузера Chrome.

В стабильной версии Chrome 83 появилась возможность, с помощью простого клика правой кнопкой мыши, группировать открытые вкладки, давать группам названия и помечать их разным цветом. Функция внедряется постепенно и может появиться не сразу после установки Chrome 83.

Google Chrome 83

Интерфейс раздела настроек конфиденциальности и безопасности стал более наглядным. Был переработан дизайн настроек по работе с файлами cookie, настроек сайтов, очистки всех данных, и т. д.

Chrome 83 также станет первой версией браузера, которая блокирует файлы cookie сторонних сервисов в режиме «Инкогнито». Также в интерфейсе появилась иконка в виде пазла, нажав на которую, можно посмотреть, доступ к каким данным имеют установленные расширения.

Сообщается, что в новой версии Google Chrome было исправлено 38 уязвимостей, четыре из которых оказались очень опасными. Обнаружившие их исследователи получили от компании денежные вознаграждения.

Стабильная версия Chrome 83 доступна для Windows, Linux и macOS.

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