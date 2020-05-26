26.05.2020

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Google разрабатывает функцию голосового подтверждения покупок

Google Assistant

Компания Google разрабатывает функцию для Google Assistant, позволяющую пользователям совершать покупки при помощи голоса, пишет Android Police.

Журналисты издания обнаружили параметр Voice Match в разделе настроек Assistant’s Payments and Security. Пока что этот параметр отключен, но его можно вручную включить, после чего пользователя направят на экран с дополнительными настройками и подтверждением изменений. По словам журналистов, функция работает не у всех: у некоторых смартфоны зависали и не переходили в раздел настроек.

Источник в Google подтвердил в разговоре с Android Police, что это новая функция, и она доступна в рамках пилотного проекта. С ее помощью пока что можно подтверждать покупки в Google Play и заказы в ресторанах. Дата официального анонса функции пока не раскрывается.

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