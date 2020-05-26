Google разрабатывает функцию голосового подтверждения покупок

Компания Google разрабатывает функцию для Google Assistant, позволяющую пользователям совершать покупки при помощи голоса, пишет Android Police.

Журналисты издания обнаружили параметр Voice Match в разделе настроек Assistant’s Payments and Security. Пока что этот параметр отключен, но его можно вручную включить, после чего пользователя направят на экран с дополнительными настройками и подтверждением изменений. По словам журналистов, функция работает не у всех: у некоторых смартфоны зависали и не переходили в раздел настроек.

Источник в Google подтвердил в разговоре с Android Police, что это новая функция, и она доступна в рамках пилотного проекта. С ее помощью пока что можно подтверждать покупки в Google Play и заказы в ресторанах. Дата официального анонса функции пока не раскрывается.