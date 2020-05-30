Google отменила презентацию и релиз бета-версии Android 11 на фоне протестов в США

Компания Google заявила, что переносит мероприятие The Beta Launch Show и релиз бета-версии Android 11, которые были запланированы на 3 июня.

«Мы рады были бы рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время для праздников. Мы переносим мероприятие и релиз бета-версии, которые были запланированы на 3 июня. В скором времени мы вернемся с новыми подробностями об Android 11», — говорится в официальном заявлении компании.