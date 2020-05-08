08.05.2020

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Google Lens теперь позволяет копировать рукописные заметки сразу на ПК

Google Lens

Компания Google добавила в свой инструмент распознавания объектов Lens новую функцию.

В приложении и раньше можно было копировать текст с рукописных заметок, но теперь появилась кнопка «Копировать на компьютер». Нажав на нее, выделенный текст будет отправлен в браузер Chrome, где вы его сразу можете вставить в текстовый документ.

https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/05/e694_lens_productivity_assets_int_copytodevice_handwriting_6fn7sl2.gif

Чтобы воспользоваться новой функцией, потребуется последняя версия браузера Google Chrome, а также отдельное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS (где доступ к Lens можно получить с помощью кнопки рядом с панелью поиска). Также необходимо войти в одну и ту же учетную запись Google на обоих устройствах.

Еще одним новшеством стала функция произношения. В Lens можно выделить слово и нажать на команду Listen, чтобы прослушать, как оно произносится. Данная функция уже доступна для Android и в скором времени появится на iOS.

Кроме того, Lens теперь поможет при поиске неизвестных для вас терминов и определений. Необходимо отметить нужное слово или словосочетание, после чего появится выдача из поиска Google.

https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/05/e694_lens_productivity_assets_int_homeworkhelp_suhscvf.gif

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