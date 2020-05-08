Google и Facebook оставят сотрудников на «удаленке» до конца года

Гендиректор компании Google холдинга Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что часть персонала сможет вернуться в офис с июля, для чего будут предприняты усиленные меры безопасности. Но большинство сотрудников, которые могут выполнять свою работу из дома, будут работать в прежнем режиме до конца года.

Это решение принято в условиях, когда пандемия COVID-19 заставляет правительства стран продлевать ограничения, призванные сдерживать распространение коронавируса.

Компания Facebook предприняла аналогичные шаги. Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также сообщил сотрудникам, что они могут работать из дома до конца года. Компания откроет офисы 6 июля, но еще не решила, каким сотрудникам будет разрешено в них работать.