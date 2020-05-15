Google Chrome начнет блокировать ресурсоемкую рекламу

Браузер Google Chrome начнет блокировать рекламу, которая расходует слишком много ресурсов. Вместо «тяжелых» баннеров, которые потребляют много интернет-трафика, пользователи будут видеть надпись «объявление удалено».

Специалисты компании уверены, что таким образом сумеют значительно разгрузить процессоры и оперативную память ноутбуков и смартфонов, повысив их автономность.

По данным компании Google, около 0,3% интернет-рекламы потребляет до 27% всего трафика, проходящего через устройство пользователя. Как правило, это ресурсоемкие объявления с мультимедийными элементами, которые снижают время автономной работы смартфонов и ноутбуков за счет увеличения загрузки их системных ресурсов.

В августе 2020 года Google планирует выпустить новую версию Chrome c встроенным блокировщиком рекламы и функцией ограничения доступа для «тяжелых» баннеров. В браузере появится порог в 4 Mb сетевых данных и не более 60 секунд общего использования процессора с интервальным распределением по 15 секунд для подобного контента, на месте которого отобразится оповещение о его блокировке.

Функция уже находится в стадии тестирования. Активировать ее можно, набрав в строке адрес chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention и включив функцию Heavy Ad Intervention. После перезапуска браузера функция блокировки будет активирована.