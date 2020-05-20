Годовая прибыль Lenovo до уплаты налогов увеличилась за год на 19%

Сегодня компания Lenovo опубликовала отчет за четвертый квартал 2019/2020 финансового года и весь указанный год в целом. В отчете отмечается, что год был непростым из-за макроэкономических и отраслевых проблем, включая отрицательный эффект пандемии коронавирусной инфекции, особенно сказавшейся на результатах заключительного квартала финансового года. Тем не менее, второй год подряд годовой доход Lenovo превысил 50 млрд. долларов.

Доход за IV квартал составил 10,6 млрд. долларов, уменьшившись в годовом выражении на 9,7%. Прибыль до уплаты налогов оказалась равна 77 млн. долларов, а чистая прибыль — 43 млн. долларов. При этом направление деятельности, связанное с выпуском ПК и умных устройств, показав сокращение дохода на 4,4%, смогло нарастить прибыль до уплаты налогов на 15% (с 458 млн. долларов до 525 млн. долларов). По поставкам ПК компания опередила рынок, укрепившись в положении крупнейшего поставщика этой продукции.

За год в целом было получено 50,7 млрд. долларов дохода. Годовая прибыль до уплаты налогов достигла 1,02 млрд. долларов, на 19% превысив показатель предыдущего года и оказавшись рекордной за всю историю компании. Чистая прибыль за год составила 665 млн. долларов, оказавшись на 12% больше показателя за 2018/2019 финансовый год.