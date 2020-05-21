Garmin Quatix 6X Solar — морские smart-часы с возможностью подзарядки от солнечной энергии

Компания Garmin представила морские smart-часы Quatix 6X Solar. Особенностью новой модели является уникальная система подзарядки от солнечной энергии, позволяющая увеличить время автономной работы устройства вдали от традиционных источников питания.

Часы оснащены 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 280 × 280 точек, 32 Gb встроенной памяти, модулями GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компасом, гироскопом и барометрическим альтиметром.

Quatix 6X Solar также снабжены встроенным пульсометром, измеряющим частоту сердечных сокращений как на суше, так и под водой. Пульсоксиметр Pulse Ox в часах определит уровень акклиматизации и степени насыщения крови кислородом, а монитор энергии Body Battery поможет распределить ресурсы в течение дня и выбрать оптимальное время для отдыха и тренировок.

Часы получили специализированные морские функции: приложения для плавания на судах, данные приливов, управление автопилотом, опции якорной стоянки и рыбалки. Новинка совместима с эхолотами-картплоттерами Garmin и поддерживает дополнительные морские карты BlueChart g3 с улучшенным изображением.

Гаджет способен работать без подзарядки в режиме smart-часов до 21 дня, а система подзарядки от солнечной энергии позволяет увеличить этот показатель еще на трое суток. Устройство получило герметичное исполнение. Кольцо вокруг циферблата выполнено из титана, а задняя крышка и кнопки — из нержавеющей стали. Материал корпуса — усиленный волокнами полимер.

Стоимость морских smart-часов Garmin Quatix 6X Solar составляет 1150 долларов.