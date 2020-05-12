Fortinet предоставляет бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по кибербезопасности

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, открывает бесплатный доступ к полному онлайн-каталогу продвинутых курсов Network Security Expert.

Компания Fortinet предлагает 24 бесплатных курса по безопасности, охватывающих, в частности, такие темы, как безопасный SD-WAN, безопасность публичного облака и защищенный доступ. Большинство курсов входят в официальную учебную программу Network Security Expert Institute, которая ранее была доступна бесплатно только для партнеров Fortinet, а теперь открыта для всех желающих.

Курсы останутся бесплатными до конца 2020 года, чтобы помочь в удовлетворении быстро меняющихся потребностей бизнеса, обеспечивающего безопасность высокораспределенных и удаленных рабочих мест. Эти курсы также предоставляют студентам и всем, кто хочет начать карьеру в области кибербезопасности, возможность приобретениях новых навыков или повышения квалификации.

NSE Institute компании Fortinet теперь предлагает многоуровневую бесплатную подготовку для глубокого изучения киберпространства и повышения технической квалификации.

Повышение рисков в связи с переходом на удаленную работу

Организациям по всему миру пришлось быстро адаптировать свою сеть для поддержки перехода сотрудников от традиционной локальной рабочей среды к удаленной. Чтобы поддерживать непрерывность бизнеса, IT-команды обеспечивают безопасное подключение и настройку удаленного доступа к критически важным ресурсам и приложениям в корпоративной сети. Параллельно киберпреступники пользуются преимуществами беспрецедентного увеличения доли удаленного доступа к конфиденциальной информации и данным, ищут бреши в обороне и фокусируются на атаках на удаленные рабочие места.

Согласно недавнему исследованию, проведенному ISC2, почти двум третям компаний не хватает квалифицированного персонала, необходимого для эффективного обеспечения кибербезопасности. В связи с быстрым расширением масштабов атак, инициированным распределением рабочей силы, IT-команды как никогда нуждаются в обширных знаниях и навыках для защиты своих организаций.

«Наша реальность сталкивает многие организации с быстрыми изменениями и новыми рисками, связанными с переходом на удаленную работу. IT-подразделения вынуждены обеспечивать эффективную защиту своих компаний в очень динамичных условиях, требующих широкого набора навыков в области безопасности. Являясь технологической компанией и обучающей организацией, мы предоставляем бесплатный онлайновый каталог курсов повышения квалификации, чтобы любой IT-специалист мог по мере необходимости своевременно расширять свои знания и навыки для эффективной защиты своей организации» — Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Бесплатное обучение, помогающее развить актуальные навыки в области кибербезопасности

Fortinet использует учебный план из своей программы обучения и сертификации NSE Institute, предлагая бесплатно 24 продвинутых курса по безопасности, которые помогут IT-специалистам расширить свои знания в области кибербезопасности и устранить новые риски.

Изучая технологии Fortinet, такие как межсетевые экраны FortiGate, решения FortiNAC и FortiManager, участники тренингов приобретут ряд навыков для защиты любой сети от угроз. Записанные лабораторные демонстрации для этих курсов будут доступны для просмотра по требованию и дополнены регулярными живыми сеансами с сертифицированными тренерами Fortinet. Во время таких сессий тренеры будут освещать практические аспекты и проводить сессии Q&A. Всех заинтересованных приглашаем ознакомиться с бесплатными курсами здесь.

Fortinet также имеет всемирную сеть авторизованных учебных центров (Authorized Training Centers (ATCs), которые предоставляют обучение в других форматах.

История NSE Institute, специализирующегося на устранении пробелов в навыках кибербезопасности

Введение дополнительных бесплатных курсов по кибербезопасности дополняет существующие усилия Fortinet по устранению разрыва в кибер-навыках посредством обучения и образования. Выпустив более 300 000 сертификатов NSE, в 2015 году мы основали NSE Institute, включающий программу обучения и сертификации NSE, Академию сетевой безопасности Fortinet и программу ветеранов Fortinet. Кроме того, данная инициатива была признана «Профессиональной программой сертификации года» по версии CyberSecurity Breakthrough Awards 2019.

В рамках бесплатного учебного каталога программы, Fortinet предлагает базовые курсы по кибер-осведомленности для всех, кто имеет уровни NSE 1 и NSE 2. Помимо этого, недавно был добавлен курс FortiGate Essentials в качестве дополнительного для всех, кто интересуется изучением использования политик межсетевого экрана, аутентификации пользователя, маршрутизации и SSL VPN.

Обеспечение защиты расширяющейся поверхности атаки за пределами бесплатного обучения

Fortinet поддерживает клиентов и партнеров не только с помощью бесплатных тренингов, но и с помощью существующих функций, встроенных в межсетевые экраны Fortinet FortiGate. Например, текущие клиенты компании уже имеют решения для удаленных работников, встроенные в FortiGate, которые можно использовать без дополнительной оплаты. Работая на базе собственных процессоров (SPU), FortiGate может эффективно масштабироваться и обеспечивать все более высокую мощность. Решение Fortinet Secure SD-WAN включено в каждое устройство FortiGate, тем самым обеспечивая клиентам надежные и экономичные возможности подключения сотрудников филиалов, повышая производительность их приложений. Кроме того, бесплатное программное обеспечение Fortinet FortiClient можно оперативно установить как на деловые, так и на персональные устройства для создания зашифрованных VPN-подключений к корпоративной сети.