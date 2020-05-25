Fortinet объявляет о запуске новой партнерской программы

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представляет новую партнерскую программу Fortinet Engage. Она предоставляет партнерам специализации, ориентированные на растущие рынки, включая SD-WAN и облачные технологии, индивидуальную поддержку и гибкость для ускорения роста, и расширения бизнеса.

«Учитывая, что современные цифровые инновации являются катализатором развития сетей и стратегий обеспечения безопасности организаций, мы трансформировали нашу партнерскую программу таким образом, чтобы использовать новые возможности и растущие рынки, включая SD-WAN. Построенная на принципах инвестирования в развитие наших партнеров, новая программа предлагает различные специализации, обновленные уровни взаимодействия и индивидуальную поддержку уникальных бизнес-моделей» – Александр Мормуш, менеджер по работе с партнерами компании Fortinet

Партнерская программа Fortinet Engage направлена на развитие необходимых технологий и навыков продаж, которые требуются в новых сетевых экосистемах, таких как филиалы нового поколения и динамические облачные среды, состоящие из мульти- и гибридных облаков. Новая программа основана на трех основных концепциях:

Специализации. Партнеры могут выбрать область специализации для получения дополнительной поддержки и льгот в выбранных ими направлениях. К таковым относятся: Динамическое облако (Dynamic Cloud), Безопасный доступ и филиалы (Secure Access and Branch), Защищенный SD-WAN и ЦОД (Secure SD-WAN and Data Center). Для каждой из этих специализаций предусмотрены индивидуальные тренинги и сертификаты, которые помогают партнерам повысить свою квалификацию в новых областях и, таким образом, использовать дополнительные возможности для роста.

Бизнес-модель. Fortinet предлагает специализированную поддержку партнерам, организации которых соответствуют следующим трем бизнес-моделям: Партнеры MSSP, партнеры Market Place и партнеры традиционные интеграторы. Предлагая индивидуальную поддержку для этих уникальных бизнес-моделей, Fortinet развивает свою партнерскую программу с целью дальнейшего охвата растущих направлений бизнеса, таких как продажа управляемых услуг.

Вовлеченность. Теперь партнеры обладают большей гибкостью при определении уровня взаимодействия с Fortinet. Они могут выбирать тип экспертизы, который они хотят развивать, преимущества и источник дохода. Это позволяет определить, как они хотят работать с Fortinet для развития своего бизнеса. В результате, в программе предусмотрено четыре новых уровня партнерства: «Fortinet Advocate», «Fortinet Select», «Fortinet Advance» и «Fortinet Expert».

Подробная информация доступна здесь.