07.05.2020

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Ford предлагает сторонним разработчикам набор данных для самоуправляемых машин

Ford

Чтобы постоянно оценивать окружающую обстановку, самоуправляемые транспортные средства с помощью камер и лидаров собирают огромное количество информации. Опираясь на эти данные, они распознают находящиеся вокруг транспортные средства, пешеходов, знаки и другие объекты – это необходимо для безопасного движения. Наборы данных, собранные автомобилями, нужны инженерам и исследователям, создающим программное обеспечение для систем самоуправляемого движения.

Для стимуляции инноваций в этой области, компания Ford приняла решение сделать собранные ее автомобилями данные доступными представителям академического и исследовательского сообщества.

https://miro.medium.com/max/1400/1*xKRYzbBiWOyRo9BRPzbmZw.gif

Ford публикует данные, собранные несколькими тестовыми самоуправляемыми автомобилями в течение одного года. Набор данных включает в себя данные с лидаров и камер, информацию о GPS и маршрутах, карты отражающей способности земной поверхности, позволяющие понять, как машины Ford формируют представление об окружающем мире. Также доступен плагин, который может легко визуализировать данные, которые предлагаются в формате ROS.

Данные собраны в городе Детройт и его окрестностях. Они описывают автострады, туннели, жилые микрорайоны, аэропорты и городские районы с плотной застройкой. Это делает их пригодными для моделирования различных сценариев, в которых могут оказаться автомобили с системами самоуправляемого движения.

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