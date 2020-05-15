15.05.2020

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Facebook объявил о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms с поддержкой 50 человек

Facebook Messenger Rooms

Компания Facebook объявила о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг на своей странице в социальной сети.

На данный момент сервис доступен в США и Канаде, а в остальных регионах появится на следующей неделе.

Пользоваться сервисом можно с настольных и мобильных устройств, при этом в беседах могут участвовать до 50 человек без ограничений по времени.

По словам Цукерберга, группы звонков можно создавать бесплатно в Facebook и Messenger, а вскоре в этот список добавятся WhatsApp и Instagram. Создатель группового видеозвонка может просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.

Создатель комнаты сам решает, кто может участвовать в беседе. Она может быть открыта для всех, даже для людей без аккаунта на Facebook. Можно сделать так, чтобы комната была видна только определенной группе людей. При необходимости некоторых пользователей можно удалить и закрыть комнату, чтобы в нее больше никто не мог войти.

Сообщается, что сервис обеспечивает высокое качество изображения, а также поддерживает AR-маски и пользовательские фоны. Компания не применила к сервису сквозное шифрование данных как в WhatsApp и просит пользователей подавать жалобы на комнаты, в которых нарушаются правила социальной сети.

Отдельно глава компании подчеркнул, что данный инструмент создан в основном не для работы, а для общения с друзьями и близкими людьми.

 

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