13.05.2020

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Facebook и Instagram запустили новые инструменты для поддержки малого бизнеса

Facebook

Facebook и Instagram запустили новые функции, направленные на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии Covid-19. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сейчас переход к ведению бизнеса в онлайн стал как никогда актуальным… Многие магазины остаются закрытыми, а социальные сети служат своеобразной Main Street (главной торговой улицей) в интернете», — отмечается в сообщении.

Среди новых функций:

  • Публикации бизнеса рядом с вами (Posts from Businesses Near You). Единая площадка с постами компаний, расположенных рядом с пользователем;
  • Метка «в поддержку» (‘In Support of’ tag). Создатели контента в Facebook смогут использовать тег, чтобы рассказывать людям об их любимых компаниях;
  • Cтикер «Поддержим малый бизнес» для Stories Instagram (Support Small Business). С его помощью пользователи социальной сети смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта;
  • Метка для публикаций о Covid-19 (Post tags). Представители малого бизнеса смогут помечать публикации, имеющие отношение к коронавирусу и сообщать клиентам новости о текущей ситуации;
  • Ресурсы для бизнеса (Business Resources). Предприниматели получат доступ к информации о Covid-19 и полезных инструментах в приложениях Facebook и Instagram.
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