Facebook и Instagram запустили новые инструменты для поддержки малого бизнеса

Facebook и Instagram запустили новые функции, направленные на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии Covid-19. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сейчас переход к ведению бизнеса в онлайн стал как никогда актуальным… Многие магазины остаются закрытыми, а социальные сети служат своеобразной Main Street (главной торговой улицей) в интернете», — отмечается в сообщении.

Среди новых функций: