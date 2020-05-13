Facebook и Instagram запустили новые инструменты для поддержки малого бизнеса
Facebook и Instagram запустили новые функции, направленные на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии Covid-19. Об этом сообщается на сайте компании.
«Сейчас переход к ведению бизнеса в онлайн стал как никогда актуальным… Многие магазины остаются закрытыми, а социальные сети служат своеобразной Main Street (главной торговой улицей) в интернете», — отмечается в сообщении.
Среди новых функций:
- Публикации бизнеса рядом с вами (Posts from Businesses Near You). Единая площадка с постами компаний, расположенных рядом с пользователем;
- Метка «в поддержку» (‘In Support of’ tag). Создатели контента в Facebook смогут использовать тег, чтобы рассказывать людям об их любимых компаниях;
- Cтикер «Поддержим малый бизнес» для Stories Instagram (Support Small Business). С его помощью пользователи социальной сети смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта;
- Метка для публикаций о Covid-19 (Post tags). Представители малого бизнеса смогут помечать публикации, имеющие отношение к коронавирусу и сообщать клиентам новости о текущей ситуации;
- Ресурсы для бизнеса (Business Resources). Предприниматели получат доступ к информации о Covid-19 и полезных инструментах в приложениях Facebook и Instagram.