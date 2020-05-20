Facebook добавит функцию «Магазины» для бизнеса

Компания Facebook добавит новую функцию для бизнеса — «Магазины» (Shops). С ее помощью продавцы смогут формировывать полки с товарами, создавая полноценные онлайн-магазины прямо в социальной сети Facebook. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Функция «Магазины» разрабатывалась Facebook еще до начала пандемии, однако теперь работа над ней ускорилась, рассказал вице-президент соцсети по рекламе и бизнес-платформам Дэн Леви (Dan Levy). В будущем платформа для онлайн-торговли от Facebook сможет конкурировать с гигантами вроде Amazon и eBay, пишет Business Insider.

Продавцы смогут создавать цифровые витрины и формировать каталоги со своими товарами. Социальная сеть позволит компаниям как размещать ссылки на их сторонние онлайн-магазины, так и налаживать продажи внутри Facebook. Таким образом, клиенты смогут расплачиваться за покупки прямо в социальной сети.

Компания планирует в будущем запустить функцию «Магазины» в Instagram и WhatsApp. Продавцы также получат возможность отмечать товары в видеороликах.